Camide sır ölüm! Cesedi şadırvanda bulundu

Yunus Emre Camii'nin şadırvan kısmında hareketsiz yatan şahsı görenler hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 57 yaşındaki Mustafa Aydoğdu olduğu belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Dolmuş şoförü olduğu öğrenilen Aydoğdu'nun kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi işlemleri yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.