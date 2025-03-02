Camide yangın çıktı, teravih yarım kaldı! Bazıları namazı bozmadı

İstanbul
Batman’da teravih namazı sırasında camide yangın paniği yaşandı! Bahçelievler Camii'nde elektrik panosunda çıkan yangın, yoğun dumanın camiyi kaplamasına neden oldu. Olay sırasında bazı vatandaşlar namazı yarıda keserken, bazı cemaat dumanlar arasında ibadete devam etti.
Batman’ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde, teravih namazı sırasında elektrik panosunda yangın çıktı. Yoğun dumanın camiyi sarması nedeniyle namaz yarıda kesilirken, yangın cemaat tarafından yangın tüpüyle söndürülerek kontrol altına alındı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, içerisi dumanla kaplı olmasına rağmen bazı vatandaşların namaza devam ettiği görüldü.