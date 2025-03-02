Camide yangın çıktı, teravih yarım kaldı! Bazıları namazı bozmadı

Batman’da teravih namazı sırasında camide yangın paniği yaşandı! Bahçelievler Camii'nde elektrik panosunda çıkan yangın, yoğun dumanın camiyi kaplamasına neden oldu. Olay sırasında bazı vatandaşlar namazı yarıda keserken, bazı cemaat dumanlar arasında ibadete devam etti.