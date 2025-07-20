Camideki vahşi cinayet kamerada! Namazda boğazını keserek katletti

Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki camide ikindi vakti dehşet yaşandı. 32 yaşındaki Y.Ş. isimli şahıs, park yeri yüzünden çıkan tartışma nedeniyle 63 yaşındaki Ş.T.'ye namaz kılarken saldırdı. Yaşlı adam secdeden kalktığı anda bıçakla saldıran Y.Ş. adeta dehşet saçtı. Yaşlı adamın boğazını keserek öldüren saldırganın işlediği korkunç cinayet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ş.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Y.Ş.'nin namaz kılan Ş.T.'ye arkadan yaklaştığı, Ş.T.'nin secdeden kalktığı sırada boğazından bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca yere Y.Ş.'nin yerde yatan Ş.T.'ye bıçaklamaya devam ettiği ve daha sonra cemaatin araya girmesi de yer alıyor.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ş.T.'yi öldüren katil zanlısı Y.Ş.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ş.T.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi.