Çanakkale Boğazı çift yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda tanker gemisi arıza yaptı. Bozcaada'ya çekilecek olan gemi nedeniyle boğaz trafiğe çift yönlü kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan Marshall Adaları bayraklı tanker gemisi arıza yaptı. Makine arızası veren gemi sebebiyle boğaz çift yönlü olarak kullanıma kapatıldı.



İtalya'dan Rusya'ya giden 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı tansker gemisi 'Elandra Eagle', Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerine makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-18' sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

Arıza yapan gemi römorkörler eşliğinde Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na demirletilecek.