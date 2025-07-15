Çanakkale Boğazı’ndan geçen kargo gemisi arızası yaptı

İspanya’dan Kocaeli’ye giden Portekiz bayraklı 108 metre boyundaki ‘SPANACO PROGRESS’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-3' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.