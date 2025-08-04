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 | Selahattin Demirel

Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler sonucunda yangını kontrol altına aldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 19:11

Biga ilçesi Balıklıçeşme köyünde saat 16.15 sıralarındabir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de korkutan yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 13 arazöz, 2 itfaiye, 1 dozer ve 96 personel ile müdahale başlatan ekipler yangını kontrol altına aldı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da yangına ilişkin müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Şu an itibarıyla ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#çanakkale
#Balıklıçeşme
#Havada Müdahale
#Karada Müdahale
#Yaşam
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