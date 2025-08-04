Çanakkale'de korkutan yangın

Biga ilçesi Balıklıçeşme köyünde saat 16.15 sıralarındabir tarım arazisinde yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 13 arazöz, 2 itfaiye, 1 dozer ve 96 personel ile müdahale başlatan ekipler yangını kontrol altına aldı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da yangına ilişkin müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Şu an itibarıyla ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım" ifadelerini kullandı.