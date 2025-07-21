Çanakkale'de meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı ticari taksi ile F.K. idaresindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

OTOMOBİL YAN YATTI, İTFAİYE SEFERBER OLDU

Çarpışmanın etkisiyle 16 JUK 80 plakalı otomobil yan yattı. Otomobilde sıkışan yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan otomobilde bulunan F.K., D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. adlı 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla ÇOMÜ Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın, kavşak kontrolünde yaşanan bir ihmal sonucu meydana geldiği iddialar arasında.