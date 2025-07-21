Çanakkale'de meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı ticari taksi ile F.K. idaresindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 16 JUK 80 plakalı otomobil yan yattı. Otomobilde sıkışan yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazaya karışan otomobilde bulunan F.K., D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. adlı 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla ÇOMÜ Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanın, kavşak kontrolünde yaşanan bir ihmal sonucu meydana geldiği iddialar arasında.