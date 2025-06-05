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 | Özge Sönmez

Çanakkale'de korkutan deprem: AFAD duyurdu! Türkiye beşik gibi

Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre, Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Öte yandan dakikalar önce de Antalya'da da 4.0 büyüklüğünde deprem olması vatandaşları tedirgin etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 08:43

Son dakika haberi: AFAD'tan alınan verilere göre, Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 08:18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1930496178526851081

ANTALYA DA SALLANDI

Öte yandan Antalya'da saat 07:32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak kaydedildi.

Çanakkale'de korkutan deprem: AFAD duyurdu! Türkiye beşik gibi

EGE'DE 8-9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesinin var olup olmadığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Teorik olarak risk var diyen Bektaş şu ifadeleri kullandı;

"Teorik olarak evet. Ancak henüz değil. Neden? Bu büyüklükteki deprem enerjisini ancak Grit-Rodos güneyindeki levha sınırı fayı ( Helen dalma-batma kuşağı ) oluşturabilir. 365 ve 1303 yıllarında Grit-Rodos çevresinde yaşanmış en son mega depremlerin tekrarlanma süresi yaklaşık 1000 yıl olduğuna göre 8-9 büyüklüğünde depremin günümüzde oluşması çok düşük bir olasılıktır. Ara sakinlik olan dönemi olan günümüzde ancak 1956 Amorgos 7,8 ve 2021 Grit 6,4 gibi orta- büyük depremler yaşanabilir."

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