Çanakkale'de korkutan deprem: AFAD duyurdu! Türkiye beşik gibi

Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre, Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Öte yandan dakikalar önce de Antalya'da da 4.0 büyüklüğünde deprem olması vatandaşları tedirgin etti.
Son dakika haberi: AFAD'tan alınan verilere göre, Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 08:18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
https://x.com/DepremDairesi/status/1930496178526851081
Öte yandan Antalya'da saat 07:32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak kaydedildi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesinin var olup olmadığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Teorik olarak risk var diyen Bektaş şu ifadeleri kullandı;
"Teorik olarak evet. Ancak henüz değil. Neden? Bu büyüklükteki deprem enerjisini ancak Grit-Rodos güneyindeki levha sınırı fayı ( Helen dalma-batma kuşağı ) oluşturabilir. 365 ve 1303 yıllarında Grit-Rodos çevresinde yaşanmış en son mega depremlerin tekrarlanma süresi yaklaşık 1000 yıl olduğuna göre 8-9 büyüklüğünde depremin günümüzde oluşması çok düşük bir olasılıktır. Ara sakinlik olan dönemi olan günümüzde ancak 1956 Amorgos 7,8 ve 2021 Grit 6,4 gibi orta- büyük depremler yaşanabilir."