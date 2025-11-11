Cani müdür otizmli öğrencisini merdivenden itti! Vahşet anı kameralara böyle yansıdı

Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nun müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U. ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından müdür Bekir G. Öğrencisini merdivenlerden aşağı itti. Duyanların yüreklerini sızlatan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Olayı eve toz içinde gelen B.U.U’nun yaşadıklarını anlatmasıyla öğrenen anne Derya Yavuz, hemen okula gittiğini ifade etti. Yavuz, "Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda ‘Müdür beni aşağı attı' dedi. Müdürü aradım ama açmadı. Okula gidip kamera kayıtlarını istedim, önce vermek istemediler. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi. Jandarmaya haber verdim, darp raporu alındı. Konuyu yargıya taşıyacağım" şeklinde konuştu.

“BİR ANNE OLARAK İÇİM ACIDI”

Görüntüleri izledikten sonra büyük üzüntü duyduğunu belirten Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan da konuya dair açıklama yaptı. "Bir anne olarak içim acıdı.” diyen Çalışgan “Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz" dedi.

Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.