19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Cani müdür otizmli öğrencisini merdivenden itti! Vahşet anı kameralara böyle yansıdı

Manisa’da bir okul müdürü, otizmli öğrencisini merdivenlerden aşağı iterek düşürdü. Evine toz içerisinde giden çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine incelenen güvenlik kameralarında müdürün çocuğu merdivenlerden itiş anı yer aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
14:22
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
14:22

Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nun müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli B.U.U. ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından müdür Bekir G. Öğrencisini merdivenlerden aşağı itti. Duyanların yüreklerini sızlatan o anlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cani müdür otizmli öğrencisini merdivenden itti! Vahşet anı kameralara böyle yansıdı

"KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Olayı eve toz içinde gelen B.U.U’nun yaşadıklarını anlatmasıyla öğrenen anne Derya Yavuz, hemen okula gittiğini ifade etti. Yavuz, "Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda ‘Müdür beni aşağı attı' dedi. Müdürü aradım ama açmadı. Okula gidip kamera kayıtlarını istedim, önce vermek istemediler. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi. Jandarmaya haber verdim, raporu alındı. Konuyu yargıya taşıyacağım" şeklinde konuştu.

“BİR ANNE OLARAK İÇİM ACIDI”

Görüntüleri izledikten sonra büyük üzüntü duyduğunu belirten Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan da konuya dair açıklama yaptı. "Bir anne olarak içim acıdı.” diyen Çalışgan “Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz" dedi.

Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

