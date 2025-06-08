Çankaya Köşkü yakınında silah sesleri! Etkisiz hale getirildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çankaya Köşkü yakınında silah sesleri duyuldu. Alkollü olduğu öğrenilen bir şahsın trafikte başka bir sürücüye silah çektiği öğrenildi. Çevredeki görevli polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, alkol etkisindeki bir sürücü, trafikte başka bir sürücü ile tartışmaya girdi. Sonrasında alkollü sürücü, diğer sürücüye silahının kabzası ile saldırdı ve ardından birkaç el havaya ateş açtı. O esnada Dışişleri Konutu önünde bulunan görevli polisler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın ardından hastaneye kaldırılan alkollü sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, saldırıya uğrayan sürücünün ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca alkollü sürücünün emekli polis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.