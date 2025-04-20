Çankırı'da ayı ve köpeklerin kovalamacası kamerada!

Çankırı'da kış uykusundan yeni uyanmış bir ayı yiyecek bulmak umuduyla yerleşim yerine indi. Ancak, köydeki sokak köpeklerinin havlamalarıyla karşılaşan ayı neye uğradığını şaşırdı…

Çankırı'nın Orta ilçesinde köye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.