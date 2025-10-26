Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Çankırı'da barajlar alarm veriyor: Sularımızı tasarruflu kullanalım.

Çankırı'da içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17,25'e düştü. Baraj çevresinde Kayıören köyü sakinlerinden Osman Asan, barajın bugünkü haline üzüntüyle tanıklık ettiklerini söyledi...

Çankırı'da barajlar alarm veriyor: Sularımızı tasarruflu kullanalım.
AA
26.10.2025
26.10.2025
'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda yüzde 17,25'e geriledi.

Çankırı merkez başta olmak üzere Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi oldukça düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz'da yüzde 26,86 olan barajdaki doluluk oranı 25 Ekim itibarıyla yüzde 17,25 olarak ölçüldü.

Çankırı'da barajlar alarm veriyor: Sularımızı tasarruflu kullanalım.

Baraj çevresinde Kayıören köyü sakinlerinden Osman Asan, barajın bugünkü haline üzüntüyle tanıklık ettiklerini söyledi.

Yaşının 65 olduğunu belirten Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı. Camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır köyüme gelirim, bu kadar kurak bir yıl hiç görmedim. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi. Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda. Ne olur, sularımızı tasarruflu kullanalım." ifadelerini kullandı.

