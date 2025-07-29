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 | Murat Makas

Çankırı'da heyecanlandıran keşif: Tam 9 milyon yıllık! Dikkat çeken toplu ölüm detayı

Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde 9 milyon yıllık fosiller ortaya çıkarıldı. Uzmanlar "Bu hayvanların bu şekilde karışık çıkmasının nedenlerinden biri, toplu ölüm. Bir çamur akması bu hayvanları önüne katıp buraya yığmış" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:09

’de yapılan yeni arkeolojik kazılara bir yenisi daha eklendi. Birçok ilde yeni bulgular ortaya çıkarılırken -Yapraklı kara yolu üzerinde Ankara Üniversitesi Dil ve -Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar bu yıl 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

AT, FİL VE ZÜRAFA ATALARINA AİT

Bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 300'ün üzerinde numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.

Bu sezon yürütülen çalışmalarda 7-8 fil, gergedan ve zürafaya ait 20'den fazla kemik de bir arada bulundu. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Güler, AA muhabirine, Çorakyerler'in Türkiye'de referans lokalitelerden biri olduğunu söyledi.

Çankırı'da heyecanlandıran keşif: Tam 9 milyon yıllık! Dikkat çeken toplu ölüm detayı

TEKİL FOSİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Alandan çıkarılan örneklerin hepsinin memeli türlerine ait olduğunu dile getiren Güler, "Önceki senelerde yapılan kazılarda daha tekil fosiller ele geçirilirken, bu sene özellikle büyük memelilere ait eklemli kemikler gelmekte. Özellikle kazdığımız alanda birçok farklı hayvan cinsine ait oldukça karışmış ancak iyi korunmuş artiküle (eklemli) kemikler bulmaktayız." dedi.

"ÇAMUR AKMASI HAYVANLARIN HEPSİNİ KARIŞTIRARAK BURAYA YIĞMIŞ"

Bulunan fosillerin 7-8 farklı hayvana ait olabileceğine dikkati çeken Güler, "Örneğin burada fil kol kemiği, onun altında iki farklı gergedan cinsine ait bacaklarının tarak kemikleri bulundu. Üst kısımda bir zürafaya ait üst çene, yine onun yanında gergedanın kol ve bacak kemikleriyle birlikte oldukça karışık ancak iyi korunmuş ve sistematik açıdan bizim için önemli bilgiler verecek buluntular mevcut. Eğer eklemleri tek tek sayarsak 20'nin üzerinde, ancak bireye ait örnekleri sayarsak 7-8 bireye ait var burada." ifadelerini kullandı.

Çankırı'da heyecanlandıran keşif: Tam 9 milyon yıllık! Dikkat çeken toplu ölüm detayı

Bu tür çoğul buluntuların nadir karşılaşılan bir durum olduğunun altını çizen Güler, "Oldukça nadir, çünkü özellikle Türkiye'deki fosil yataklarında örnekler taşındığı için çok fazla eklemli halde örnek ele geçmez. Geçse de korunma durumu daha bozuk olabilir. Ancak burada herhangi bir ezilme, bozulma olmadan hepsi birebir şekilde korunmuş durumda. Bu da bizim için önemli." diye konuştu.

TOPLU ÖLÜM

Fosilleşmenin zor bir durum olduğunu, hassas özellikler gerektirdiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Çorakyerler Lokalitesi günümüzden yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor. Buradaki örnekler de yine 7 ila 9 milyon yıl öncesinde tarihlendirilen örnekler. Bu hayvanların bu şekilde karışık çıkmasının nedenlerinden biri, toplu ölüm. Bir çamur akması bu hayvanları önüne katıp buraya yığmış. Dolayısıyla çamur akması hayvanların hepsini karıştırarak buraya yığmış. O yüzden de biz bunları bu şekilde buluyoruz."

Çankırı'da heyecanlandıran keşif: Tam 9 milyon yıllık! Dikkat çeken toplu ölüm detayı

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#türkiye
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