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 | Bengül Arıca

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Katilin gösterdiği yerde ceset parçaları bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde 1 Nisan'dan beri kendisinden haber alınamayan 'Nasreddin Hoca' lakaplı 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Kenan Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti itiraf ederken korkunç olayın tüm detaylarını olay yerinde keşif yaparak anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 08:15

Konya'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan, düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran Mehmet Tural (62), 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Tural'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulunurken jandarma ekiplerince yapılan çalışmada herhangi bir ize rastlanmadı. Tural'ın annesi Melahat Tural oğlunun bulunması için bir televizyon programına katılırken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Tural'ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma devam ederken; Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin lira para ve 160 bin lira değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini 'istihbaratçı' olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan (32) yardım istediği öğrenildi.

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Katilin gösterdiği yerde ceset parçaları bulundu

CANLI YAYINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İstanbul'da yaşayan, Tural'ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir'in Değirmenköy Mahallesi'nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz da televizyon programındaki canlı yayınlara katıldı. Televizyon programında canlı yayınlara katılarak günlerce Tural'ı öldürmediğini iddia eden Kenan Yılmaz, bugünkü canlı yayında suçunu itiraf ederek Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kenan Yılmaz, Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını ve yaralanan Turan'ın sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını iddia etti. Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlarca parçalandığı için bulunan kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Katilin gösterdiği yerde ceset parçaları bulundu

BÖLGEDE CESET PARÇALARI BULUNDU

Bölgede çalışma başlatan polis ve jandarma, ceset parçalarına ulaştı. Bunun üzerine İstanbul'dan bölgeye getirilen Yılmaz, olayın gerçekleştiği yerde ekiplere olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Yer keşfinin ardından Yılmaz, işlemlerinin devam etmesi için Akşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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