Çarpışan arabalar alev topuna döndü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karşıyaka Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kargo işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken yaralılar, diğer işçiler tarafından minibüsten çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.

Öte yandan çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.