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 | Özge Sönmez

Casus kamera skandalı! Neredeyse tüm Türkiye'yi izlemiş: Evden çıkanlar şoke etti

Karabük'te, satışı yasak olan casus kameraları internet üzerinden sattığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.İ. isimli şahıs gözaltına alınırken, kameralara uzaktan erişim sağlayarak görüntü kaydedildiği belirlendi. İşte detaylar...

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Casus kamera skandalı! Neredeyse tüm Türkiye'yi izlemiş: Evden çıkanlar şoke etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:36

Son dönemlerde apart ve otellere yerleştirilen gizli kameralar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Önce Sapanca'da sonra Denizli'de ortaya çıkan gi,zli kamera skandalının ardından ekipler bu kez de Karabük'te harekete geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasak olan casus kamera satışı yaptığı tespit edilen E.İ.'nin ikametine yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı ev aramasında bulunanlar şoke ederken, kameralara uzaktan ulaşarak 55 bin kayıt yaptığı tespit edildi.

Casus kamera skandalı! Neredeyse tüm Türkiye'yi izlemiş: Evden çıkanlar şoke etti

ÇOCUKLARA AİT GÖRÜNTÜLER DE VAR

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede bu kameralara IP adresleri üzerinden uzaktan ulaşarak 55 bin kayıt yaptığı saptandı. Bu görüntüler arasında çocuklara ait görüntüler de çıktı.

Casus kamera skandalı! Neredeyse tüm Türkiye'yi izlemiş: Evden çıkanlar şoke etti

E.İ. "özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi ve müstehcenlik" suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük Kapalı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Casus kamera skandalı! Neredeyse tüm Türkiye'yi izlemiş: Evden çıkanlar şoke etti

EVDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

İşte evden çıkanların tam listesi:

1 adet gizli kamera bulma dedektörü, 12 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş tükenmez kalem, 5 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş elektrik prizi, 10 adet ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş. USB, 258 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş anahtarlık, 5 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş 3'lü priz, 2 adet kamera düzeneği yerleştirilmiş. Wi-Fi adaptörü, 5 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş USB, 1'er adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş. Avize duyu, metal masa saati, gaz dedektörü, araba anahtarı, spot led lamba, reciver kumandası, dijital saat, 2 adet susta kamera, 4 adet Yaka kamera yerleştirmiş.

Casus kamera skandalı! Neredeyse tüm Türkiye'yi izlemiş: Evden çıkanlar şoke etti

Gizli kamera kurma tertibatında kullanılan 120 adet elektronik devre, 185 adet gizli kamera anakart devresi, 175 adet gizli kamera anakart devre anteni, 208 adet gizli kamera, 550 adet aç kapı anahtarı, 42 adet gizli kamera bataryası.

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