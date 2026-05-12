Çay ve kahve rekabetinde şampiyon belli oldu! Türkiye’de en çok tercih edilen içecekler sıralandı

Türkiye’de en çok tercih edilen içecekler, prestijli gastronomi platformu TasteAtlas tarafından açıklandı. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Zira Türklerin milli içeceği olan ayran ilk sırada yer almazken, çay ile kahve arasındaki rekabet bu sıralama ile sona ermiş oldu. İşte Türkiye’de en çok tercih edilen içecekler sıralaması.

İçecekler, dünyada olduğu gibi Türk mutfağında da oldukça geniş bir yer kaplıyor. Yemeklerin yanında, sohbet anında. Isınmak için ya da serinlemek için damağımızı şenlendiren içecekler gün boyu eksik olmuyor. Günümüzde ise özellikle çay ve kahve arasında büyük bir rekabet yaşanıyor.

Türk kahvesi tüketimi, Osmanlı Devleti’nde 1550’li yıllardan itibaren yoğunlaşmaya başlamış ve yaklaşık 400 yıl boyunca bu topraklarda en çok tüketilen içecekler arasında yer almıştı. 1950’li yıllarda yapılan karayolları çay yapraklarının şehirlerarası transferini kolaylaştırınca bir anda çay tüketimi hızla artmaya başladı. Aradan geçen yıllarda ise çay severler ile kahve severler arasında görünmez bir rekabet başladı. Ancak TasteAtlas tarafından yayınlanan son çalışma tüm tartışmalara son noktayı koydu…

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN İÇECEKLER

1 NUMARA TÜRK KAHVESİ

2 NUMARA AYRAN

3 NUMARA SALEP

4 NUMARA BOZA

5 NUMARA ŞALGAM

6 NUMARA TURŞU SUYU

7 NUMARA ÇAY

