Çay ve simit 10 TL! Büyükşehir Belediyesinden sudan ucuz hizmet

31 May 2024 10:29 - Güncelleme : 31 May 2024 10:51

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) ait 153 Restoran'da indirilen fiyatlar vatandaşların takdirini kazanmıştı. 70 TL’ye 3 çeşit yemek yiyen vatandaşlara bir müjde de 153 Kafe’den geldi. SBB Başkanı Halit Doğan, günde binlerce insanın kullandığı İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ndeki 153 Kafe’de çay ve simit fiyatlarını yüzde 50 indirdi ve sudan ucuz hale getirdi. Yeni tarife ile birlikte vatandaşlar ve esnaf, çay ile simidi 10 TL’ye tüketme fırsatı buldu. Başkan Doğan, bu tip yerlerin sayısını, esnafa zarar vermeyen lokasyonlarda artırmayı hedeflediklerini söyledi.

'DIŞARIDA BİR KAFEDE 40-50 TL'

İndirimle ile birlikte fiyatların gayet ucuz olduğuna değinen Abdullah Kılavuz, “Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte çok iyi. Her zaman olduğu gibi yine halkın yüzünü güldürdü. Normal bir kafede çay-simit yerseniz 40-50 TL ödersiniz. Burada 10 TL. Fiyatlardan çok memnunuz” diye konuştu.

'ÇAY-SİMİDİN 10 TL OLMASINA SEVİNDİK'

Şoför esnafının da fiyatlara sevindiğini belirten Muharrem Kocakaya, “Burası İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi. Fiyatların indirilmesi hem vatandaş hem de şoför esnafı için iyi oldu. Yemek fiyatlarının indirilmesinden memnunduk, çay ve simit fiyatının 10 TL olmasına da sevindik. Biz de burada oturup, çay ve simit yiyoruz” şeklinde konuştu.

'BU FİYATLAR ÇOK İYİ GELDİ'

Lokanta ve kafedeki fiyatların düşmesine sevindiğini ifade eden esnaf Nail Çelik, “Bu kararı alan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Lokantamızda fiyatlar düşürüldü. Buradaki lokasyonda fiyatların ucuzlaması şoför esnafının işlerine de olumlu yansıdı. Bu uygulamalardan halk da esnaf da memnun. Bu gibi hizmetlerin devamını bekliyoruz. Bir önceki dönemde çay-simit 20 TL’ydi. Bu fiyatlar çok iyi oldu” ifadelerini kullandı. Kafede kahvaltı yapan Yılmaz Öztürk, “Kafeden çay ve simit aldım. 10 TL para ödedim. Fiyatların indirilmesini güzel buldum. Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bence yeni fiyatlar oldukça uygun. Bu da bizim hoşumuza gitti” derken, yolcu Nimet Karanlık ise “Fiyatların düşürülmesi çok güzel oldu. Olması gereken de buydu. Şu ana kadar vatandaş için yapılan hizmetler çok güzel. Başkanımızdan bu uygulamaların devamını bekliyoruz. Dışarıdaki kafelerde fiyatlar oldukça pahalı” dedi.



Restoran ve kafelerdeki fiyat indiriminin yanı sıra Başkan Doğan’ın talimatı ile belediyeye ait tüm işletmelerde de tuvaletler ücretsiz hale getirildi.