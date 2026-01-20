Cemre düşme tarihleri 2026! İlk cemre ne zaman düşecek?

Türkiye genelinde hafta başından itibaren etkisini göstermeye başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle kar yağışları birçok ilde devam ediyor. Kar yağışı görülmeyen illerde ise hava sıcaklıkları - derecelere kadar düşüş gösterdi. Havaların soğumasının ardından ise cemre düşme tarihleri gündeme geldi. Halk arasında havaların ısınmasını sembolü olan cemre her yıl ilk olarak havaya, daha sonra toprağa ve en son ise suya düşer. 3. cemrenin suya düşmesinin ardından ise kış mevsimi etkilerini kaybetmeye ve havalar ısınmaya başlar. Vatandaşlar tarafından 2026 ilk cemre ne zaman düşeceği ise merak ediliyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2026?

İlk cemre halk arasında yaygın olan düşünceye göre kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlar. İlk cemre 2026 yılında havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. 2. cemre ise havaya düşmesinin ardından 5 gün sonra 26-27 Şubat tarihlerinde toprağa düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre kelime anlamı olarak kor, yanmış kömür parçacığı ve köz olarak bilinmektedir. Soğuk kış günlerinde sırayla havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılan cemre düşmesi ise havaların ısınmaya başlayacağı tarihi simgeler. Üç cemrenin düşmesiyle birlikte artık kış mevsiminin yavaş yavaş geride kaldığı ve bahar mevsiminin görülmeye başlandığı düşünülür.