Cemre düşme tarihleri 2026! İlk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla soğuk havalar ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok ilde kar yağışları etksini gösteriyor. Havaların soğumasının ardından ise ne zaman ısınacağı merak edilmeye başladı. Kışın sona ererek baharın gelişini ve sıcaklıkların artmasının sembolü olan cemre düşmesi, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlıyor. Sırayla havaya, toprağa ve suya düşen cemrenin ardından havalar ısınmaya başlayacak ve kış mevsiminin etkileri zayıflayacak. Vatandaşlar tarafından ilk cemrenin ne zaman düşeceği ve cemre düşme tarihleri ise araştırmaya başlandı.

Cemre düşme tarihleri 2026! İlk cemre ne zaman düşecek?
Türkiye genelinde hafta başından itibaren etkisini göstermeye başlayan dalgası nedeniyle kar yağışları birçok ilde devam ediyor. görülmeyen illerde ise hava sıcaklıkları - derecelere kadar düşüş gösterdi. Havaların soğumasının ardından ise düşme tarihleri gündeme geldi. Halk arasında havaların ısınmasını sembolü olan cemre her yıl ilk olarak havaya, daha sonra toprağa ve en son ise suya düşer. 3. cemrenin suya düşmesinin ardından ise mevsimi etkilerini kaybetmeye ve havalar ısınmaya başlar. Vatandaşlar tarafından 2026 ilk cemre ne zaman düşeceği ise merak ediliyor.

Cemre düşme tarihleri 2026! İlk cemre ne zaman düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2026?

İlk cemre halk arasında yaygın olan düşünceye göre kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlar. İlk cemre 2026 yılında havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. 2. cemre ise havaya düşmesinin ardından 5 gün sonra 26-27 Şubat tarihlerinde toprağa düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

Cemre düşme tarihleri 2026! İlk cemre ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre kelime anlamı olarak kor, yanmış kömür parçacığı ve köz olarak bilinmektedir. Soğuk kış günlerinde sırayla havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılan cemre düşmesi ise havaların ısınmaya başlayacağı tarihi simgeler. Üç cemrenin düşmesiyle birlikte artık kış mevsiminin yavaş yavaş geride kaldığı ve mevsiminin görülmeye başlandığı düşünülür.

