Çeşme'de dudak uçuklatan tuvalet ücreti! Kimse inanamadı

Sert geçen kış ayının ardından havalar iyiden iyiye ısınmaya başladı. Ege ve Akdeniz'de ise tatil sezonu yavaş yavaş açıldı. Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Çeşme'de kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Tuvalet ücreti vatandaşları isyan ettirdi.

Kış aylarının oldukça soğuk geçtiği Türkiye'de mayıs ayının gelmesiyle havalar ısınmaya başladı. Güzel havaları fırsat bilen vatandaşlar ilk fırsatta küçük kaçamaklar yapıp Ege ve Akdeniz'in yolunu tuttu. Her sene lahmacun fiyatlarıyla dikkat çeken tatil beldelerinde şimdi de fahiş tuvalet ücretleri konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 'pes' dedirtti.

ŞOKE EDEN FİYAT

Twitter'da (X) bir sosyal medya kullanıcısı İzmir'in Çeşme ilçesinde gördüğü tuvalet ücreti karşısında şoke oldu. 100 lira olan tuvalet ücretinin yazılı olduğu dövizi fotoğrafını çeken vatandaş “Tuvalete gidilecek gibi değil!” notunu düştü.