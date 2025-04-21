Çeşme'deki villanın kirası dudak uçuklattı: Her ay bir ev alınır

Son dönemde fahiş fiyata satılan veya da kiralanan taşınmazlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer de Çeşme Alaçatı'da kiralık olarak ilana konulan bir villa olay oldu.

Türkiye'de araba, ev ve birçok ürünün satışının gerçekleştiği popüler bir sitede; Çeşme Alaçatı'da bulunan villanın aylık kirasını görenler şoke oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çeşme Alaçatı'da aylık kirası 2 milyon TL olan villa, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ilana yapılan yorumlar ise yüzleri güldürdü.

"SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ YA"

İşte aylık kirası 2 milyon TL olan villa için yapılan o yorumlar;