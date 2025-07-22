Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Çevre esnafa kızdı, indirim yaptı! Ekmeğin fiyatını duyan oraya koşuyor

Şanlıurfa’da mahalle fırıncısı Halil Toprak, aynı mahallede ekmek fırını çalıştıran esnaf arkadaşlarının zam yapmamasına sitem ederek 2 TL'lik zammın ardından 3 TL indirim yaptı. Toprak "Ben esnaf arkadaşlarıma dedim ki ekmek 12 TL olmuş, biz de bu zamma riayet edelim. Defalarca uyarmamıza rağmen arkadaşlarımız bize ters tepki verdi. Biz de şu an zararına satış yapıyoruz. Ekmek fiyatını 12 TL'den 9 TL'ye indirdik" dedi. Fiyatı gören bazı emekliler ise bu karara sevindiklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:27

Geçtiğimiz günlerde ekmekte yeni fiyat tarifesi, ve Unlu Mamuller Odası’nın aldığı kararla yürürlüğe girdi. 9 Temmuz 2025 itibariyle yapılan artışla birlikte gramajda herhangi bir değişiklik olmazken, fiyatlara yüzde 20 yapılmış oldu.

Çevre esnafa kızdı, indirim yaptı! Ekmeğin fiyatını duyan oraya koşuyor

Zam kararında artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Fırıncılar Odası yetkilileri, uzun süredir zam yapmadıklarını ve mevcut şartlarda üretimin sürdürülebilirliği için bu artışın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Vatandaşlar ise temel gıda maddesi olan ekmeğe gelen zamma tepki gösterdi. Yeni tarifeye göre, ekmek fiyatı 10 liradan 12 liraya çıktı.

Çevre esnafa kızdı, indirim yaptı! Ekmeğin fiyatını duyan oraya koşuyor

'DEFALARCA UYARDIK'

Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde uzun yıllardır mahalle fırını işleten esnaf Halil Toprak, zam kararından sonra aynı mahallede bulunan bazı fırıncıların piyasayı bozduğunu söyledi. Uyarılara rağmen piyasaya göre hareket etmeyen fırıncılara sitem eden Toprak, 2 liralık zammın ardından 3 lira indirim yaptı. Toprak, "Ben Urfalı bir fırıncı olarak esnaf arkadaşlarıma dedim ki ekmek 12 lira olmuş, bizde bu zamma riayet edelim.

Çevre esnafa kızdı, indirim yaptı! Ekmeğin fiyatını duyan oraya koşuyor

Defalarca uyarmamıza rağmen arkadaşlarımız bize ters tepki verdi. Bizde şuan zararına satış yapıyoruz. Ekmek fiyatını 12 liradan 9 liraya indirdik. Tepsi pişirimi de ücretsizdir" dedi.

EMEKLİ VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Fırına ekmek almak için giden emekli vatandaşlardan Halef Haliloğlu, "Az önce fırına geldim. Ekmek 12 liradan 9 liraya düşmüş. Fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum. Bir emekli olarak bu karara sevindim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'li başkandan 'ekmek zammı' gafı! "Hızına yetişilmiyor"
Ankara'da ekmek zammı iptal edildi
ETİKETLER
#zam
#şanlıurfa
#fiyat artışı
#fırıncılar
#Enflasyon
#Ekmek Fiyat Artışı
#Vatandaş Tepkisi
#Ekmek Zaml
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.