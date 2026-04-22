Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 135 personel alımı son gün ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra birimlerinde görevlendirmek amacıyla 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu. e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek müracaatlar 26 Nisan 2026 gecesi itibarıyla sona erecek. Adaylar, yazılı ve sözlü sınav aşamalarından geçerek değerlendirmeye tabi tutulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 135 personel alımı son gün ne zaman?
22.04.2026
22.04.2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye çapındaki taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Kamu görevlisi olmak isteyen adaylar açısından başvuru süreci 20 Nisan 2026 tarihinde başladı. Müracaatlar, platformu aracılığıyla 26 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartları sağlaması gerekiyor. Bunun yanı sıra hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor. Yurt dışından alınan diplomalar için ise Yükseköğretim Kurulu denkliği koşulu talep ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 135 personel alımı son gün ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 20 Nisan 2026'da başladı ve 26 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılabilecek.
Adaylar, 657 sayılı Kanun'un genel şartlarını sağlamalı ve ilgili fakülte veya bölümlerden mezun olmalı.
Yurt dışı diplomalar için Yükseköğretim Kurulu denkliği şartı aranıyor.
Sınav ücreti 750 TL olup, ödeme ve kayıt işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında ais.gazi.edu.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 135 personel alımı son gün ne zaman?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu vasıtasıyla tamamlayabilecek. Başvuru ekranı, resmi internet adresi olan kariyerkapisi.gov.tr üzerinden erişime sunuldu. Belirlenen süre sona erdikten sonra sistem yeni müracaat kabul etmeyecek. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı şekilde yapılacak. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda sınava katılmaya hak kazanan kişiler belirlenecek. Süreç, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 135 personel alımı son gün ne zaman?

SINAV ÜCRETİ KAÇ LİRA NASIL YATIRILACAK?

Yazılı sınava katılmaya hak elde eden adaylardan 750 TL (KDV dâhil) sınav katılım ücreti tahsil edilecek. Ödeme ve sınav kayıt işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, ais.gazi.edu.tr adresine e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak sisteme kayıt olacak. Bilgilerini eksiksiz şekilde tamamlayan ve ücret ödemesini gerçekleştiren adayların ayrıca ilave başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Ücret yatırmayan adaylar yazılı sınava kabul edilmeyecek.

