Çevredekilerin gözü önünde kurşuna dizdiler! Korkunç cinayette yeni gelişme

Mersin'in Anamur ilçesinde önceki gün ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUNA DİZDİLER

A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam isimli kişiyi araçlarına çağırdı. Çam'ın araca gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşterilerin gözü önünde Özcan Çam'a kurşun yağdırdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Kasten Öldürme' suçundan şüpheliler A.C., A.T. ve O.O.N. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak Anamur Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.