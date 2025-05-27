Cezaevi müdürü cinayetine karışmıştı! Abisi tarafından berberde öldürüldü

Samsun’da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde abisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ağabeyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İlkadım ilçesinde bir berber dükkanında saat 16.15'te yaşanan olayda 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde silahlı saldırıya uğradı.

Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırgan ise otomobil ile kaçtı.

HASTANEDE ARBEDE ÇIKTI

Gazi Devlet Hastanesine akın eden Barış Kol'un yakınları ile hastanede arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Polis hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Barış Kol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis silahlı saldırıyı Barış Kol'un abisi Ahmet Kol'un (46) gerçekleştirdiği tespit etti. Firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.