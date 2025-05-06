Cezaevinden kaçan mahkum düğünde saz çalarken yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tespit edilen cezaevi firarisi, bir düğün salonunda saz çalarken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda müzisyenlik yaparken yakalandı.



CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yeri tespit edilen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. E.A., işlemlerinin ardından Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.