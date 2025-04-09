İstanbul Küçükçekmece’deki bir çiçekçide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çiçekçinin bodrum katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çiçekçinin komşusu "Burada iş var diye kalmış. Olduğu yerde de zehirlenmiş ölmüş." şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki bir çiçekçi dükkanında sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

BODRUM KATINDA CESET

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İtfaiye de yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri çiçekçinin bodrum katında yaptığı incelemede Ersin Keskin’in cansız bedeni ile karşılaştı.

"İŞ VAR DİYE KALMIŞ"

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardında Keskin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yan komşu Yalçın Yıldız, "Burada iş var diye kalmış. Olduğu yerde de zehirlenmiş ölmüş. Yan komşumuz. Ayakta olsaydı kurtarırdı kendini. Bence sigaradan oldu" dedi.