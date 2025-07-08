Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçarak bir çiftçiyi yaralayan Zeus isimli 4 yaşındaki aslanın sahibi konuştu. Aslanın normalde çok sosyal olduğunu söyleyen Süleyman Kır, "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir hayvandı. Yaralanan kişiye de çok üzüldük" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesinden kaçan ‘Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek aslan, yakınlarda yer alan bir bahçeye girdi.

O sırada bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır, aslanın saldırısına uğradı. Aslanın saldırıyla ağır yaralar alan çiftçi hastanede tedavi altına alınırken, aslan avcılar tarafından vurularak hayatını kaybetti.

"ANLAM VEREMEDİK YAPTIĞINA"

Parktan kaçan aslanın sahibi Yaşar Kaplan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhaberine açıklamalarda bulundu. Yaşar Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki ‘Aslanpark'ın sahibiydim. Zeus'un annesini ve babasını yurt dışından getirmiştik. Kendisi de burada doğmuştu. Üç kardeşti. Normalde çok sakin bir hayvandı. Buradaki ruhsatımız iptal olunca Antalya'da hayvanat bahçesi açtık. Zeus da oradaydı. Oraya gidince strese girdi sanırım. Anlam veremedik yaptığına. Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"NORMALDE İNSANLARA SALDIRMAZDI"

Zeus'un böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Normalde insanlara saldırmazdı. Sosyal bir hayvandı. Saldırdığı kişide iyi ki battaniye varmış. Kendisi de güçlü birisiymiş ki kurtulmuş. Zeus'un öldürülmesine de çok üzüldüm. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim. Saldırıya uğrayan kişinin oğluyla da görüştük. Taziyelerimizi ilettik. Zeus Ankara'dayken beraber oynuyorduk sürekli, hep bir aradaydık. Olanlara önce inanamadık. Bu olaylar keşke yaşanmasaydı"