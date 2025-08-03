Çiftçiyi isyan ettiren olay! Ektiği tohumlar filizlendi, şaşkına döndü! 'Ruh sağlığım bozuldu' deyip mahkemeye koştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 200 dekarlık tarlasına mısır eken çiftçi, kullandığı iki farklı tohum çeşidinden birinin hiç yeşermediğini ya da cüce kaldığını ifade etti. Aynı dönemde tarlasına iki farklı mısır tohumu ektiğini belirten çiftçi Ziya Kılıç, "Kullandığım bir tohum çok iyi çimlendi, sağlıklı gelişim gösterdi. Ancak diğeri ya hiç yeşermedi ya da gelişimi çok zayıf kaldı" diye konuştu. Toplam 200 dekarlık ekim alanı için 40 torba mısır tohumu kullandığını belirten Kılıç, her bir torbanın 5 bin TL'den toplam 200 bin TL'ye mal olduğunu ifade etti. Ayrıca tarlaya yaptığı gübreleme harcamalarının da yaklaşık 200 bin TL olduğunu söyleyen çiftçi, "Toplamda 400 bin TL'lik yatırım yaptım ancak tarladan neredeyse hiçbir sonuç alamadım. Bu sadece benim değil, birçok üreticinin sorunu olabilir. Gereken mercilere başvurdum. Hakkımı arayacağım" dedi.

"HERBİSİT KALINTISI" İDDİASI

Tohum firmasının yetkili ziraat mühendisi ile irtibata geçen Kılıç, firmanın teknik uzmanının, tohumda herhangi bir sorun olmadığını söylediğini öne sürerek, "Daha önce bu arazide kullanılan buğday ilaçlarından kalan herbisit kalıntıları çimlenmeyi engellemiş olabilir" ifadelerini kullandığını iddia etti.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Firma hakkında şikayette bulunacağını söyleyen Kılıç, "Ekilen alan bellidir, verdiğim su bellidir. Attığım gübre bellidir, attığım ilaçlar bellidir, verdiğim su bellidir. Hatanın tohumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Kötü tohumu bana vermişler. Diğer tohumda sıkıntı yok ama P. (marka) tohumu yetişmedi. Beni zararımı ödemek zorundalar. Ben kanuni yoldan şikayette bulunacağım. Aldığım malın faturası var, şirket de bellidir. Mühendisleri bana buğdaya attığım ilacın kalıntısı nedeniyle olduğunu söylediler. Madem ilacın kalıntısı ise neden bir tohum gelişiyor ama diğeri gelişmiyor. Ben buna akıl erdiremiyorum. Bunun bir açıklaması olması lazım. Onlar gelip bana bunu açıklayacaklar. Gelip görecekler. Ben bundan şikayetçiyim. Aynı su, aynı arazi, aynı uygulama. Maden kalıntıysa neden biri için geçerli ama diğeri için geçerli değil" dedi.

"RUH SAĞLIĞIM BOZULDU"

Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Kılıç, "Gübrenin kilosunu 25 liradan almışım. Mazotun litresini 57 liradan almışım. Dengem bozuldu, ruh sağlığım bozuldu. Ailem bunun yüzünden çöktü. Onlar kazanç elde ederken ben kazancı nereden getireceğim. Yazık değil mi 6 aylık emeğime, bu çiftçiye zulmediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TOHUMDA SORUN OLABİLİR"

Tarla sahibinin çağrısıyla bölgede inceleme yapan bağımsız Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise, "Ziya Kılıç bu bölgede işin ehli olan bir çiftçi, yani bu işi 1 yıldır, 2 yıldır yapmıyor. Bize araziyle ilgili sorunları anlatınca biz de buraya geldik ve incelemelerde bulunduk. Buraya gelen firmanın teknik mühendisi meslektaşımız da daha önce buğday arazisinde kullanılan herbisitin kalıntı bıraktığını, dolayısıyla o yüzden böyle olduğunu ifade etmiş ama bu işin kesin sonucu çiftçimizin yargı yoluna başvurduktan sonra mahkemenin keşif göndermesi ve Ziraat Odasından birkaç arkadaşımızın gelip baktıktan sonra raporlamasıyla olacak bir iştir. Numunelerin alınmasıyla, yaprak analizinin yapılmasıyla olacak bir iştir. Çiftçimizin mağduriyeti için çok üzüldük" diye konuştu.