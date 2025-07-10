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 | Baran Aksoy

Çiftçiyi yaralayan aslan için mezar yapıldı! Asılan afişte yazılanları görenler şaştı kaldı

Antalya'da kafesinden kaçıp bir çiftçiyi yaralan ‘Zeus' isimli erkek aslan için sahibi temsili bir mezar yaptırdı. Aslan için yapılan temsili mezarda bulunan yazı ise dikkatlerde kaçmadı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 17:43

Antalya'nın Mavagat ilçesinde hayvanat bahçesinde kaçan ‘Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek , yakınlarda yer alan bir bahçeye girerek çiftçi Süleyman Kır'a saldırmıştı. Yaralanan çiftçi hastanede müşahedeye alınırken, aslan ise avcılar tarafından vurularak hayatını kaybetmişti...

Çiftçiyi yaralayan aslan için mezar yapıldı! Asılan afişte yazılanları görenler şaştı kaldı

ZEUS'UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Zeus'un Ankara'da yaşayan sahibi Yaşar Kaplan ise öldürülen aslanının anısına evinin önüne temsili mezar yaptırdı. Yaşadığı üzüntü nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Kaplan, Zeus'un ölümü nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Çiftçiyi yaralayan aslan için mezar yapıldı! Asılan afişte yazılanları görenler şaştı kaldı

"NEREYE BAKSAM ZEUS'U GÖRÜYORUM"

Oyuncak ayılarla ve Zeus'un fotoğraflıyla süslediği mezarın başında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Zeus benim kendi çocuğum gibiydi. Ölümü nedeniyle uyku düzenlerim bozuldu. Sakinleştirici ilaç alıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Nereye baksam Zeus'u görüyorum. Çocuğum ölmüş gibi hissediyorum. Fark eden bir şey yok. Bu mezarla anısı benimle yaşasın istedim. Zeus bebekliğinden beri 4 yıldır benimle beraber yaşıyordu. Keşke öldürülmeseydi. Çok üzüldüm. Doğduğu günü hatırlıyorum. Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yaşıyordum. O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım, nasıl yaptı bunu, nasıl oldu. Elimde büyüdüğü için unutmuyorum onu. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara'dan gitti, tekrar Ankara'ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya'da kaldı" dedi.

Çiftçiyi yaralayan aslan için mezar yapıldı! Asılan afişte yazılanları görenler şaştı kaldı

"ÖLDÜRMESİNİN DE BİR ANLAMI YOKTU"

Zeus'un sosyal içgüdülere sahip olduğunu söylediği için maruz kaldığı tepkilerle ilgili de konuşan Kaplan, "Zeus benim için çok farklıydı. Tabii, üzüldüm. Her gittiğimde ziyaret ediyordum. Beni görünce heyecanlanıyordu. İlgi istiyordu, çok sosyal bir hayvandı. Videolarımda gördünüz, sarılıyordu, oynuyordu. Biraz tepki çekti, sosyal hayvan dememiz. İnsanlar onu tanımadığı için tepki verdi. Öldürmesinin de bir anlamı yoktu. En fazla uyutulurdu ve bir hayvanat bahçesine verilirdi yani. Bence panik yaptıkları için öldürdüler, başka birilerine zarar verir diye düşündüler sanırım. Aslında vermezdi" ifadelerine yer verdi.

"GÖZLERİNDE DAĞLAR YÜREĞİNDE SEVGİ VARDI"

Kaplan'ın kaybettiği aslanı için mezarına astığı afişte ise, "Gururla yürüdün, sessizce korudun. Gözlerinde dağlar yüreğinde sevgi vardı. Artık yıldızların arasında hüküm sürüyorsun" yazısı yer aldı.

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ETİKETLER
#aslan
#ölüm
#hayvanat bahçesi
#Kaçan Hayvan
#Zeus
#Aslan Öldürme
#Yaşam
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