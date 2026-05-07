Çığ felaketinde cansız bedeni 126 gün sonra bulunmuştu: Bisküvi detayı yürekleri burktu

Bülent Gezer, 31 Aralık 2025 tarihinde Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde yaşanan çığ felaketinde kayboldu. Genç adamın karlar altında kaldığı değerlendirmesi yapılırken, çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi. Riskin ortadan kalkmasının ardından ekiplerin yoğun arama faaliyetleri sonucunda Gezer'in cansız bedenine 126 gün sonra önceki gün ulaşıldı.

Özetle

ELLERİNE SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ÇORAP GEÇİRMİŞ

Gezer'in bulunduğu andaki durumu ise ekiplerin dikkatini çekti. Çobanın çığa yakalandığı sırada yola çıktığı haliyle bulunduğu, belinde ekmek poşeti olduğu, ellerine soğuktan korunmak amacıyla çorap geçirdiği ve cebinde bisküvi bulunduğu öğrenildi.

BİR AVUCUNDA TEK BİR BİSKÜVİ

Gezer'in bir avucunda ise tek bir bisküvi olduğu görüldü. Uzun süre kar altında kalmasına rağmen Gezer'in vücut bütünlüğünün büyük ölçüde korunmuş olması ekipler arasında şaşkınlık oluşturdu.

Öte yandan, Gezer'in çığ felaketinden saatler önce at üzerinde çekilmiş son fotoğrafı da ortaya çıktı.