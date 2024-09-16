Çikolata dağıtan kadına hücum ettiler! Eyüpsultan'da utandıran görüntü

16 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:26

Eyüpsultan'da Mevlid Kandilİ nedeniyle çikolata dağıtan bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin çikolatalara hücum etmesi sonucu zor anlar yaşayan kadının sepeti dahi kırıldı.

Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan 'Mevlid Kandili' yurdun dört bir yanında önceki gün heyecan ve huzur ile idrak edildi. İstanbul​'daki camilerde Mevlid Kandili​ dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi. Bu camilerden biri olan Eyüpsultanh Camii'nin önünde yaşananlar ise bu kutsal günün huzur iklimine gölge düşürdü.

YAĞMAYI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Kandil nedeniyle cami önünde çikolatalı gofret dağıtan bir kadın, çevredekilerin elindeki sepete adeta hücum etmesiyle zor durumda kaldı. Aralarında çocuklarında olduğu grup, adeta birbirleriyle savaşırcasına çikolatalardan birer ikişer kapmaya çalıştı. Çikolatalar bittiğinde ise kadraja hayır yapmak isteyen kadının şaşkın bakışları ve elindeki boş ve kırılmış sepet yansıdı.

ÇİKOLATALARI KAPIP "NE KADAR AÇ GÖZLÜSÜNÜZ" DİYE ÇIKIŞTI!

Bu sırada elinde çok sayıda çikolata​ bulunan bir kadının "Bu kadar aç gözlülük olmaz ya" şeklindeki çıkışı da oldukça ironikti. Sepeti kırılan ve hırpalanan kadını ise yaşlı bir kadının teselli etmeye çalışması video kaydına yansıyan bir başka anekdot oldu.