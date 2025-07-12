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 | Bengül Arıca

Cinayet şüphelisi koca nehir kıyısında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu

Bilecik'te 16 Haziran günü evinde ölü bulunan kadının cinayet şüphelisi eşi İbrahim Güneş sırra kadem basmıştı. Polis şüpheli kocayı ararken aracı Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulunmuştu. Haftalar sonra nehir kenarında erkek cesedi ihbarı alan ekipler olay yerinde yaptığı incelemede çürümüş halde bulunan erkek cesedinin Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e ait olduğunu belirledi. İşte detaylar...

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Cinayet şüphelisi koca nehir kıyısında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 11:55

Korkunç 16 Haziran'da Bilecik'te meydana geldi. Sibel Güneş adlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı. Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaşınca şaşkına döndü. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında, Sibel Güneş'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.

Cinayet şüphelisi koca nehir kıyısında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu

BABANIN TELEFONLARI KAPALI

Polis, Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama çalışmalarına başladı. Şahsın olay günü 14.30'da evden 26 UH 333 plakalı araçla ayrıldığı, 'in ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi.

Cinayet şüphelisi koca nehir kıyısında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Bilecik'ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, araç olay günü Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride kenarında terk edilmiş halde bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekipleri hem Sakarya Nehri'nden hem de karadan İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına başlarken, bir sonuç alamamışlardı.

CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Dün gece ekipleri Osmaneli'nde Sakarya Nehri kenarında bir erkek cesedi ihbarı alan ekipleri hemen olay yerine gitti. Çürümüş halde bulunan erkek cesedinin Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e ait olduğu öğrenildi. Cenaze savcının incelemesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ETİKETLER
#cinayet
#sakarya nehri
#bilecik
#osmaneli
#İbrahim Güneş
#Sibel Güneş
#Yaşam
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