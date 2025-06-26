Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı, katledildi! Son konuşmaları dehşete düşürdü

İstanbul Sarıyer'de nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürülen 18 yaşındaki Oya Budak'ın dedesi kan donduran olayın detaylarını anlattı. Torununun cinsel istismar sonucu hamile kaldığını söyleyen acılı dede, "Kız ağrım var dediğinde nişanlısı hastaneye götürüyor ve hamile olduğunu öğreniyor. Hamile olduğunu bilseydik söz yaptırmazdık. Annesi benim çocuğuma bu kız yakışmaz dedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan genç kızın, kendisini öldüren eski nişanlısı ile olan son konuşması da ortaya çıktı.

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay kan dondurdu. Cinsel istismar sonucu hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından göğsünden ve kulağından vuruldu. Katil zanlısı olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan genç kız da hastaneye kaldırıldı. Dehşete düşüren olayda Budak, bebeğiyle birlikte can verirken, korkunç detaylar da ortaya çıktı.

SON KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda Oya Budak'ın otopsi işlemleri devam ediyor. Budak'ın ailesi cenazeyi almak için sabah erkenden Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oya Budak'ın tecavüze uğrayıp hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığı öğrenildi. Nişanlısının ailesi hamilelikten haberi olunca Oya Budak'ı istemediği ancak nişanlısının ailesine rağmen vazgeçmek istemediği ortaya çıktı. Öte yandan Oya Budak'ı nişanlısı ile ölmeden önce yaptığı son konuşması ortaya çıktı. Yazışmalarda Samet T, Budak'ı dışarı da beklediğini yazıyor.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLSEYDİK NİŞAN YAPMAZDIK"

Hamile olduğunu bilmediklerini söyleyen dede Orhan Budak, "Telefon ederek kızı evden alıyor. Seni gezmeye getirdim diyor. Maslak'ta ormanlık alana gidiyorlar kızdan bir şey istemiş. Kızda olmaz deyince vuruyor. Kız daha önce tecavüze uğradı ama bize söylemedi. Karın ağrısı olduğunu söylüyordu bende ilaç veriyordum. Rahatladım dede diyordu. Hamile olduğunu bilmiyoruz. Annesine, babasına, halalarına söylemiyor. Kız ağrım var dediğinde nişanlısı hastaneye götürüyor ve hamile olduğunu öğreniyor. Oda annesine ve babasına söylüyor. Onlar da boşan diyor. Hamile olduğunu bilseydik söz yaptırmazdık. Annesi geldi kendi geldi. Annesi benim çocuğuma bu kız yakışmaz dedi. Kız da çocuğu seviyor çocuk da kızı seviyor dedim. Çocuk ben ayrılmam diyor. O zaman anneni babanı razı et çocuğu da kabulleniyorsan ev tut çocuğu da kabulleniyorsan çocuğa da bir kimlik çıkarırsın oturursun dedim. Annesi olmaz dedi. Gelinime abuk sabuk konuşmaya başladı. Ay gibisin parlıyorsun diye. Ben kalkıp sen kimin hanımına konuşuyorsun o benim gelinim senin hakkın var mı öyle konuşmaya diye. Özür dilerim dedi bende gidin dedim. Kalkıp gittiler tekrar geldi. Elimizi öpmeye kalktı ben de git dedim. Kızımı kandırdı götürdü ormana vurdu" dedi.