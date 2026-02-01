Çizik teflon tavayı kullanmaya devam edenler dikkat! O tavadaki yemekle birlikte vücudunuza sinsi bir 'plastik virüs' ekiyor olabilirsiniz...

NE ZAMAN VEDA ETMELİ?

Peki, tavanızın ömrünün bittiğini nasıl anlarsınız? Uzmanların kuralı basittir: "Tek bir derin çizik, veda vaktidir." Eğer tavanızın yüzeyinde metal rengini görebileceğiniz kadar derin bir çizik varsa, o tava artık bir pişirme aracı değil, bir sağlık riskidir. Ayrıca kaplamanın renginin solması, yer yer kabarması veya yapışmazlık özelliğini kaybetmesi de tavanın kimyasal yapısının bozulduğunun işaretidir. Bu noktada tavayı tamir etmeye çalışmak veya "bir süre daha idare eder" demek, sağlığınızla kumar oynamaktır.

Sağlıklı bir mutfak için çizilme riski daha düşük veya çizildiğinde toksik madde yaymayan alternatiflere yönelmek en doğrusudur. Döküm tavalar (cast iron), doğru bakıldığında ömürlüktür, doğal bir yapışmazlık sağlar ve çizilse bile sadece demir salar ki bu da sağlık için (aşırıya kaçmadıkça) faydalıdır. Paslanmaz çelik tavalar, profesyonel şeflerin tercihidir; çizilmelere karşı son derece dayanıklıdır ve hiçbir kimyasal kaplama içermez. Seramik kaplama tavalar ise PTFE içermeyen daha doğal bir seçenek sunar ancak onların da ömrü teflon gibi kısadır ve çizildiklerinde değiştirilmeleri gerekir.