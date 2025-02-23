Çocuklar kar küreme aracına direndi: Kar topu atarak püskürttüler

İstanbul’un Pendik ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çamlık Mahallesi Gül Goncası Sokak’ta oyun oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulmasını istemedi. Pendik Belediyesi ekiplerine kar topu atarak aracın ilerlemesini engelleyen çocuklar, "Gelme" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul’un Pendik ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çamlık Mahallesi Gül Goncası Sokak’ta oyun oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulmasını istemedi. Pendik Belediyesi ekiplerine kar topu atarak aracın ilerlemesini engelleyen çocuklar, "Gelme" diyerek tepki gösterdi.
Belediye ekipleri, çocukların isteğini kırmayarak belirli bir alanı temizlemeden bıraktı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle bu anları "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kar topu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" sözleriyle aktardı.
Çocukların kar küreme aracına karşı kar topuyla "savunma" yaptığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.