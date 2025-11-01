Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Çocukların oyunu yangınla bitti! Oyuncak alev alev yandı

Denizli'de bir oyun parkında korku dolu anlar yaşandı. Oyun oynayan çocuklar yanlarında getirdiği çakmak ile bir oyuncağı ateşe verdi. Çocuklar korkup kaçarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çocukların oyunu yangınla bitti! Oyuncak alev alev yandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
09:04
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
10:36

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde parkta oynamak için bir araya gelen yanlarında getirdikleri çakmak ile oyuncağı yaktı. Çocukların plastik oyuncağın içerisinde ateş yakması sonucu oyuncak tutuştu. Oyuncağın yanmasıyla beraber korkan çocuklar olay yerinden kaçtı.

Çocukların oyunu yangınla bitti! Oyuncak alev alev yandı

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Oyuncaktan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine parka ve polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alev alan oyuncak kısa sürede söndürüldü.

Çocukların oyunu yangınla bitti! Oyuncak alev alev yandı

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Parkta oynaması için çocuklarını getiren ebeveynler oyuncağın yanması üzerine çocukların zarar görmesinden korkarak, milli servete zarar veriliyor diye tepki gösterdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

