Çöp atma tartışmasında komşusunu öldürdü

İstanbul Üsküdar'da komşular arasında "çöp atma" meselesiyle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kokoreççiye sığınan kişi burada komşusu tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti, komşusunu öldüren kişi de gözaltına alındı.

Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde 01.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre komşular arasında çöp atma meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAÇIP KOKOREÇÇİYE SIĞINDI

Kavganın taraflarından K.H. kaçarak cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye sığınırken kavganın diğer tarafından olan şahıs kokoreç dükkanındaki K.H.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı K.H.'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken şüpheli şahıs emniyet güçlerince teslim alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından kokoreç dükkanının etrafına şerit çekilerek önlem alındı ve inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.