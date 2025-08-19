Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Çöp yüklü tır alevlere teslim oldu! Yol trafiğe kapandı

Çorum’da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Çöp yüklü tır bir anda cayır cayır yanmasıyla yol trafiğe kapandı.

Çöp yüklü tır alevlere teslim oldu! Yol trafiğe kapandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
04:26
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
04:26

- karayolunun 16’ncı kilometresindeki Kırankışla mevkiinde çöp yüklü tırda atıkların tutuşması bir anda büyüdü, taşıt alevler içinde kaldı.

Çöp yüklü tır alevlere teslim oldu! Yol trafiğe kapandı

Salih Kulu yönetimindeki çöp atığı yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevleri fark eden sürücü Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı. Bu sayede yangının kupa kısmına sıçraması engellendi.

Çöp yüklü tır alevlere teslim oldu! Yol trafiğe kapandı

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi güç olan yangına itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç trafiği, ekiplerin kontrolünde tek şeritten sağlanarak normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#trafik
#trafik
#çorum
#sungurlu
#Tır Yangını
#Çöp Atıkları
#Yaşam
