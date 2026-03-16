Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Çorap giydirip, soba başında besliyorlar: Hasta buzağıya evde özel bakım

Bitlis'in Tatvan ilçesinde birkaç gün önce dünyaya gelen buzağı hastalanınca sahipleri sıra dışı bir çözüm üretti. Buzağıyı eve alan sahibi Çetin Aygül biberonla beslediği buzağıya çorap giydirip bebek gibi bakıyor.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 10:05
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 10:05

Yoncabaşı köyünde 4 gün önce dünyaya gelen hasta buzağı, özel bakım için eve alındı. şartları nedeniyle üşümemesi için eve alınan buzağı, adeta bebek gibi ilgi görüyor. Buzağının sahibi Çetin Aygül, kızı Nahide Nur Aygül ile minik buzağının bakımını üstlendi. Aygül ailesi, buzağıyı biberonla süt içirerek beslerken, küçük Nahide Nur da buzağıyı tarayıp ayaklarına çorap giydirdi.

Çorap giydirip, soba başında besliyorlar: Hasta buzağıya evde özel bakım

“ADETA BİR BEBEK GİBİ BAKIMINI YAPIYORUZ"

Çetin Aygül, yeni doğan buzağının hasta ve hava şartlarının da oldukça soğuk olması nedeniyle onu eve aldıklarını belirterek, "Buzağımız henüz çok küçük. Üşümemesi için sobanın yanında ona özel bir yer hazırladık. Adeta bir bebek gibi bakımını yapıyoruz" dedi.

Nahide Nur Aygül ise buzağıya büyük bir sevgiyle baktığını ifade ederek, "Buzağıya çorap giydirdim, tüylerini taradım. Komşu çocuklarla birlikte onu seviyoruz. Havalar biraz ısınana kadar evde bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
