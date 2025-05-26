Çorum'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak'ta 80 yaşındaki Makbule Susam'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Makbule Susam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Susam'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.