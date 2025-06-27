Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Çorum'da akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Toptancılar Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan ilk kazanın ardından aynı noktada yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle kısa süre içinde biri sivil polis aracı olmak üzere 5 araç birbirine girdi.

YARALILAR VAR

Zincirleme kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZA YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde yeniden akmasını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.