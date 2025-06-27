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 | Onur Kaya

Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Çorum'da 2 aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya toplam 5 araç karıştı. Sivil polis aracının da karıştığı zincirleme kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 03:11
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 03:15

Çorum'da akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Toptancılar Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan ilk kazanın ardından aynı noktada yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle kısa süre içinde biri sivil polis aracı olmak üzere 5 araç birbirine girdi.

Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

YARALILAR VAR

Zincirleme kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

KAZA YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde yeniden akmasını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#trafik kazası
#yaralı
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#zincirleme kaza
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#Yaşam
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