Çukur 9 yaşındaki çocuğu ölüme sürükledi: Gidon göğsüne saplandı

Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuk elektrikli bisikletle giderken çukura takılarak feci bir biçimde kaza geçirip yaşamını yitirdi.
Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayanlar Sokak'ta saat 19.30 sıralarında elektrikli bisikletle sürat yapan Ömer Çelik (9), yoldaki otopark rampasına takılarak savruldu. Yere düşen çocuk, bisiklet gidonunun göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok miktarda kan kaybeden Ömer Çelik'e ambulansta müdahale edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mahalle sakinleri, kazalara sebep olduğunu belirttikleri bozuk yolların onarılması gerektiğini söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.