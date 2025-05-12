Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 4 milyar TL'lik vurgun yapmışlar

İnternet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla 4 milyar TL'lik vurgun yapan çeten çökertildi. Afyonkarahisar merkezli 8 kentte yapılan operasyonda; 30 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, siber dolandırıcılık çetesine yönelik 8 aydır teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda; çete üyelerinin vatandaşların banka hesaplarına izinsiz şekilde erişerek bu hesaplardan farklı hesaplara para transferi yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Çetenin internet üzerinden ‘sıfır faizli kredi, araç kiralama, sigorta ve kart aidatı iadesi ile ucuz tatil turu’ gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı da tespit edildi. Çete üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, Afyonkarahisar merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka, kredi kartları ve yüklü miktarda TL-döviz cinsinden para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 adet dublex daire, 3 adet araba ve çok sayıda banka, kripto hesabına el konuldu.

4 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Şüphelilere ait banka, kripto hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 4 milyar TL tutarında işlem hacminin bulunduğu, şüphelilerin elde etmiş oldukları haksız kazancı kripto üzerinden soğuk cüzdanlara aktardıkları ve paranın takibini zorlaştırmak için hesaplardan hesaplara aktardıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 30 kişiden 25’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.