Yaşam
 Selahattin Demirel

Cumhuriyet'ten 3 yaş küçük Necati Dede görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diğer liderlerle kıyasladı! Özellikle 3 şey söylemiş

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen 100 yaşındaki Necati Yılmaz, ne konuştuklarını anlattı. Yılmaz, Erdoğan'ı diğer liderlerle kıyaslayarak "O bir dünya lideri" dedi. Cumhuriyet'ten 3 yaş küçük Yılmaz, Erdoğan'dan aldığı hediyeyi de açıkladı.

13.01.2026
13.01.2026
Bir asırlık ömründe birçok cumhurbaşkanı ve başbakanın iktidarına tanıklık eden 100 yaşındaki Necati Yılmaz, için "Benim manevi torunum" sözlerini kullanarak 'daki buluşmayı hayatının en unutulmaz anlarından biri olarak anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz, ziyaretinin ardından Düzce'ye döndü. Bir asırlık ömründe Türkiye'nin siyasi tarihine tanıklık eden Yılmaz, Cumhuriyet döneminde birçok cumhurbaşkanı ve başbakanın iktidarını gördüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği buluşmayı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet'ten 3 yaş küçük Necati Dede görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diğer liderlerle kıyasladı! Özellikle 3 şey söylemiş

"1951 YILINDAN BERİ CUMHURBAŞKANLARINI GÖRÜYORUM"

1950'li yıllardan bu yana devletin en üst kademelerinde görev yapan isimlerle karşılaştığını anlatan Yılmaz, Cemal Gürsel'den Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a kadar pek çok siyasi liderle ilgili hatıralarını hatırlatarak Erdoğan ile görüşmenin ise kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlarıyla uzun yıllara dayanan hatıraları olduğunu belirten Yılmaz, "100 yaşındayım. Evlatlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah benim gibi uzun ömürler versin. Hayatımı onlara borçluyum. 1951 yılından bu yana cumhurbaşkanlarını görüyorum. Cemal Gürsel'i, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı gördüm. Bülent Ecevit başbakandı, Necmettin Erbakan'ı da gördüm. Bu ziyarete vesile olanlar var. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştım. Onu ne zaman göreceğim diye büyük bir merakla bekledim. Parti binasında bizi ağırladılar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten 3 yaş küçük Necati Dede görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diğer liderlerle kıyasladı! Özellikle 3 şey söylemiş

"O BENİM MANEVİ TORUNUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı karşılaşmayı duygusal sözlerle anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız geldi ve ilk olarak beni karşıladı, elimi öptü. Ben de onun alnını öptüm. O bir dünya lideri. Dünyanın ona ihtiyacı var. ‘Ülkeni bırakma, ülkemizin sana ihtiyacı var. Sen benim manevi torunumsun, sakın bizi bırakma' dedim" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten 3 yaş küçük Necati Dede görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diğer liderlerle kıyasladı! Özellikle 3 şey söylemiş

"VERDİĞİ BASTONU HAYATIMIN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM"

sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine baston hediye ettiğini belirten Yılmaz, "Bana verdiği bastonu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Odamın baş köşesine asacağım. Her baktığımda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım. Kendi bastonum vardı ama onun verdiği baston çok daha başka" sözleriyle duygularını dile getirdi.

