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 | Yusuf Özgür Bülbül

D-100'de alev alev yanan aracını çaresizce izledi!

Sakarya Akyazı'da D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanlar yükselen sürücü T.S., otomobilini emniyet şeridine çekerek büyük bir tehlike atlattı. Ancak kısa sürede alevler aracı sararken, çaresiz sürücünün yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 19:15

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D100 kara yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı. Dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çeken ve otomobilinin yanışını çaresizce izleyen sürücünün yardımına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti. Yangın, D100 kara yolu Akyazı ilçesi Kızılcıkorman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan T.S. kontrolündeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Durumu fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alev alan otomobilini çaresizce izleyen T.S.’nin yardımına, ilk olarak yoldan geçtikleri esnada yangını fark ederek duran diğer sürücüler koştu. Vatandaşlar yangın tüpleri ile alevleri söndürebilmek için seferber oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

D-100'de alev alev yanan aracını çaresizce izledi!

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Aracın motor kısmının alev alev yandığı ve vatandaşların yangına müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

D-100 KAÇ KİLOMETREDİR?
D.100 ya da halk arasındaki adıyla E5, Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur. Yol, Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule'den başlayıp, Türkiye'yi batıdan doğuya boydan boya geçtikten sonra, İran sınır kapısı Gürbulak'ta sona eren ana yollardan biridir. 1.788 kilometre uzunluğundadır.
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