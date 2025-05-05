Daha doğalı 16 gün olmuştu! Ağabeyi küçük bebeği ölümle burun buruna getirdi

Batman’da 16 günlük Muhammed Boran Tutar, 4 yaşındaki ağabeyinin “tadı güzel” diyerek ağzına koyduğu badem şekeri nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Bebeğin o halini gören Tutar ailesi için o andan itibaren zamanla yarış başladı.

AĞABEYİ BADEM ŞEKERİ VERDİ

Osman ve Mizgin Tutar çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Boran’ın boğazına, ağabeyi tarafından badem şekeri kondu. Durumu fark eden diğer kardeş, hemen mutfakta bulunan anneye haber verdi. Nefes alamayan bebeğine Heimlich manevrası uygulayan anne başarılı olamayınca 112’yi aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmasıyla ameliyata alındı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Selim Özkaya ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, badem şekeri yemek borusundan çıkarıldı.

"ŞANSLIYDI YEMEK BORUSUNA SIKIŞTI"

Dr. Selim Özkaya, yaşanan olayın nadir görülen ama ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durum olduğunu belirterek, aileleri uyardı: “Bebeğin boğazındaki cisim yemek borusunun ilk bölümüne sıkışmıştı. Şanslıydı çünkü solunum yolunu tamamen tıkamamıştı. Eğer tıkanma tam olsaydı sonuç çok daha kötü olabilirdi. Ameliyatla badem şekerini çıkardık, şu anda bebeğimizin genel durumu iyi, solunumu rahat ve beslenmesi normal. Kısa sürede taburcu edilmesini planlıyoruz.”

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN AİLELERE UYARI

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Dr. Özkaya, bebeklerin özellikle küçük yaşta çocuklarla yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı: “Yenidoğan döneminde bu tür vakalar çok sık görülmez ama ailelerin bilinçli olması gerekiyor. Bu tür bir durumda öncelikle ağız içine bakılmalı, görülebilen bir cisim varsa dikkatlice çıkarılmalı. Eğer bebek bir cismi yuttuysa ve nefes alamıyorsa Heimlich manevrası uygulanmalı. Küçük bebeklerde bu, bebeği kol üzerine yatırıp sırtına baş aşağı pozisyonda vurularak yapılır. Ancak ardından mutlaka doktor kontrolü şarttır.”

Baba Osman Tutar da doktorlara teşekkür ederek, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı: “Oğlum, kardeşinin de şekerin tadına bakmasını istemiş. Ablası fark edip annesine söylemiş. Hemen hastaneye koştuk. Allah’a şükür doktorlarımız zamanında müdahale etti. Hepsinden Allah razı olsun. Herkese tavsiyem, çocukları bir an bile yalnız bırakmayın, bir anlık dalgınlık çok kötü sonuçlara yol açabiliyor.”