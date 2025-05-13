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 | Özge Sönmez

Daha önce görülmemiş olay: Kayıp kedi bulunmazsa evlilikleri bitecek

Adana'da 3 gün önce "Diablo" adını verdiği kedisi kaybolan kadın hayvanı bulana 15 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Durumu gözyaşları içinde anlatan kadın, eğer kedisi bulunmazsa evliliğinin bitebileceğini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:16

Adana'da yaşayan Zeynep Eğri isimli kadın "Diablo" adını verdiği kedisini 3 gün önce kaybetti. 'Mamak' deyince gelen kedisini babasına bırakan Eğri, kediden günlerdir haber alamıyor. 1 yaşındaki kedisinin kaybıyla perişan olan kadın, kedinin bulunmaması halinde eşinin kendisini boşayacağını belirtti. Kediyi bulana 15 bin lira ödül verileceğini söyleyen Eğri, "Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" ifadelerini kullandı.

Daha önce görülmemiş olay: Kayıp kedi bulunmazsa evlilikleri bitecek

KEDİ BULUNMAZSA EVLİLİĞİ BİTECEK

Eğri, eşi Hamza Eğri’nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken 'kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım' demişti. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

Daha önce görülmemiş olay: Kayıp kedi bulunmazsa evlilikleri bitecek

"BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM"

Kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirten Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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