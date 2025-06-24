Darıca Belediyesi'nde dehşet! Zabıta intihar etti, başkan yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye binasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir zabıta görevlisi konuşmak için geldiği Darıca Belediyesi'nde tabancayla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan zabıta hayatını kaybetti, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kolundan yaralandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Bıyık'ın koluna da isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.