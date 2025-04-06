Dehşete düşüren cinayet! Kan izlerini takip edince kardeşinin cesedini buldu

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda, arkadaşı A.B. ile tartışan 23 yaşındaki Orhan Kaplan korkunç şekilde katledildi. Kaplan'ı bıçak darbeleriyle öldüren A.B. cesedi panikle çayırlık bir alana taşıdı. Sabah saatlerinde Kaplan'ın kardeşi evlerinin önündeki kan izlerini takip edince korkunç manzara ile karşılaştı.

Gencin cansız bedeni iki sokak uzaklıkta bir çaylık alanda bulundu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak çalışma başlatırken, Kaplan'ın cansız bedeni olay yerindeki savcı incelemesi ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla alakalı çalışmaları ise devam ediyor.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.